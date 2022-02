Daniele Valle nuovo vicepresidente del Consiglio Regionale

Nella seduta del Consiglio regionale del Piemonte dedicata al rinnovo delle cariche dell’Ufficio di Presidenza è stato eletto Vice Presidente del Consiglio regionale, in quota opposizione, in sostituzione di Mauro Salizzoni, il Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle.

“Finalmente, dopo settimane di rinvii causati dalla spaccatura all’interno della maggioranza, frattura che oggi si è mostrata in tutta la sua drammaticità attraverso il duro attacco del Presidente del Gruppo di FdI alle altre forze della centro, siamo riusciti a rinnovare l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il Gruppo Pd aveva deciso da tempo e di comune accordo, di prevedere una staffetta tra Mauro Salizzoni, che desidero ringraziare per l’impegno profuso in questi anni e per il lavoro portato avanti nell’Ufficio di Presidenza, e Daniele Valle, al quale formulo i migliori auguri per il nuovo incarico che, sono certo, affronterà con la determinazione e la grinta che lo contraddistinguono” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Il lavoro di tutti noi – prosegue Gallo – da questo momento sarà ancora più intenso, attento e partecipato e ci concentreremo sulle battaglie di questa seconda parte della legislatura, a cominciare dalla sfida del PNRR che rappresenta un’occasione che non possiamo permetterci di sprecare”.