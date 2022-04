Da Pisa a Torino in treno 17enne con un pugnale per scagliarsi contro il padre

Voleva prendere un treno che da Pisa lo portasse a Torino, dove vive il padre, e sfogare contro di lui il suo rancore. A segnalare il gesto di un 17enne, che si stava recando alla stazione armato di coltello, la madre che ha chiamato la polizia in piana notte chiedendo aiuto e spiegando che il ragazzo era arrabbiato con il padre per la separazione e pronto a fargli del male.

Il giovane è stato fermato prima che entrasse in stazione da una volante e accompagnato dai poliziotti in questura e denunciato alla procura presso il tribunale per i minorenni di Firenze per porto abusivo di coltello e poi affidato nuovamente alla madre.