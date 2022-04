Furgone in retromarcia investe e uccide pedone in Borgo Filadelfia

Tragedia all’ora di pranzo in via Madonna delle Rose, in Borgo Filadelfia, nei pressi del supermercato Ekom. Un furgone, che stava facendo manovra per entrare nel parcheggio del market, ha travolto un pedone uccidendolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma l’uomo era già morto. La vittima è un pensionato di 85 anni che stava uscendo con la spesa in mano quando è stato investito dal mezzo che stava facendo manovra in retromarcia per entrare nel cortile. Il primo a dare l’allarme è stato proprio il conducente del camion. Sull’incidente indaga la polizia municipale.