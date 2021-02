Ha tagliato il traguardo delle 100 puntate la rubrica online “Da Casa con” di Laura Pompeo, assessore alla Cultura del comune di Moncalieri.

Gli incontri in diretta Facebook con figure rappresentative di ambiti diversi e che raccontano la loro esperienza in un tempo incerto e aiutano a guardare al futuro con spirito propositivo sono iniziati nell’aprile 2020, nel pieno della pandemia.

“L’isolamento a cui siamo stati costretti durante il lockdown aveva messo in pausa le relazioni sociali in presenza” spiega Laura Pompeo. “Abbiamo sperimentato la solitudine e la lontananza rinunciando per un lungo periodo di tempo a tutte quelle abitudini che rispondono al bisogno di aggregazione sociale e di relazione. Abbiamo toccato la precarietà dell’esistenza, che può irrompere da un momento all’altro, e la fragilità, come condizione costitutiva dell’essere umano; e abbiamo imparato che non possiamo farcela senza l’aiuto dell’altro”.

“La necessità di rimanere in contatto, ma anche l’esigenza di condividere cosa ci stava facendo provare l’emergenza sanitaria, mi ha fatto pensare a delle conversazioni virtuali informali, delle chiacchierate in diretta sui social: ho cercato di attivare risposte positive a una situazione così negativa”, prosegue.

Il risultato è un vero e proprio format, con personaggi noti, riferimenti nel proprio settore di attività, che hanno raccontato come stavano vivendo a livello, personale e professionale, l’emergenza sanitaria e l’isolamento.

Un milione le visualizzazioni raggiunte di quello che è diventata un’ importante occasione di identificazione legata all’esperienza comune, e sono una sorta di strumento solidale di incoraggiamento e compartecipazione.

“Ho incontrato e fatto incontrare a migliaia di amici da casa – spiega Pompeo – figure rappresentative di ambiti diversi, dal livello locale all’internazionale, che ci potessero raccontare la propria esperienza in questo tempo surreale e aiutare a guardare al futuro con spirito propositivo”. “Durante il lockdown, ho voluto mantenere i rapporti col territorio, non disperdere i contatti, dare un segnale di positività in un momento difficile. Ho creato un appuntamento (anche 4 volte alla settimana; ora bisettimanale) che è anche un osservatorio sulla realtà”.

La prima puntata ha avuto come ospite l’attrice, scrittrice e regista Sara D’Amario, con la quale Laura Pompeo ha voluto celebrare in modo speciale la 100esima puntata, ringraziando i 100 ospiti con un video ad hoc e tutti gli affezionati amici e amiche.

Mercoledì 24, sempre alle 19, si prosegue con il Procuratore e scrittore Giorgio Vitari.

Facebook: Laura Pompeo

Youtube: Laura Pompeo

Sito: www.laurapompeo.it