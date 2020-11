Covid, proseguono i lavori per l’ospedale da campo al Valentino

Proseguono i lavori all’interno del quinto padiglione di Torino Esposizioni, nel parco del Valentino, in cui la Regione Piemonte ha stabilito di organizzare un nuovo ospedale da campo per i malati Covid a bassa intensità.

L’assessore alla sanità Luigi Icardi ha fatto sapere che i lavori saranno completati in pochi giorni anche per l’urgenza di liberare gli ospedali troppo affollati. Questa mattina la protezione civile ha trasportato nella struttura moduli che serviranno per realizzare la zona di servizi igienici per i pazienti, mentre nelle prossime ore verranno montate le tensostrutture per i letti.