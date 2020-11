Caos ospedali, esposto di Codacons in procura: “Indagare vertici regionali”

Codacons depositerà in tutte le procure torinesi un esposto contro il caos ospedali registrato in queste settimane di emergenza Covid. Nel suo documento l’associazione dei consumatori chiede di “indagare i vertici regionali e di sequestrare tutti i documenti relativi all’attività posta in essere dall’amministrazione sul fronte della gestione delle strutture sanitarie”.

Tra le ipotesi di reato individuate da Codacons vi sono omissione di soccorso, ritardo e omissione di atti d’ufficio e concorso in omicidio colposo. Nell’esposto si chiede inoltre di sequestrare tutti i documenti relativi all’attività posta in essere dall’amministrazione sul fronte del potenziamento degli ospedali in Regione e della gestione dell’emergenza Covid, valutando la nomina di un tecnico per la gestione dei ricoveri, anche trasferendo i pazienti nelle strutture sanitarie di altre regioni.