Covid in Piemonte: positivi solo il 6 per cento dei tamponi. 84 i morti

Cala ancora la percentuale di positivi al tampone per il Covid in Piemonte: 974 su 14400 effettuati, pari al 6,8 per cento del totale.

Lo rende noto l’Unità di crisi regionale nel comunicare i dati relativi alle ultime 24 ore che vedono comunque ancora 84 morti nella regione per un totale di 6897 decessi da inizio delle pandemia.

3.266 i guariti e otto ricoverati in meno in terapia intensiva dove i posti occupati sono in totale 310. 4.069 le persone ospedalizzate negli altri reparti (-33), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 56.728.