Covid, in Piemonte chiusi i centri commerciali nel weekend

Il Piemonte chiude nel fine settimana i centri commerciali. Lo rende noto il governatore Alberto Cirio. “Entro questa sera firmerò una ordinanza che chiude i centri commerciali non alimentari su tutto il territorio regionale”, dice ai microfoni della trasmissione Tagadà, su La7. “Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, i generi di prima necessità”.

La chiusura dei centri commerciali nel weekend è una “misura anti-assembramento molto forte”, sostiene il governatore Cirio, convinto di avere messo in campo in Piemonte “misure di grande rigore”, perché “quando si è prudenti non si sbaglia mai”. Al riguardo, Cirio ricorda che la Regione ha già disposto la chiusura di tutte le attività a mezzanotte. “Non è come il coprifuoco lombardo, dove non si può uscire di casa, ma che tutte le attività sono chiuse da mezzanotte, orario che abbiamo difeso perché sono attività che si sono fatte in quattro per essere in regola. Ci sono più rischi di assembramento nei centri commerciali”.