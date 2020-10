Saranno intitolati a Ezio Bosso i giardini di Piazza Statuto, come richiesto dai Mods, di cui il maestro scomparso la scorsa primavera aveva fatto parte per tanti anni, e come annunciato anche dalla sindaca Chiara Appendino che aveva proposto l’intitolazione di un luogo della città al compositore torinese.

La commissione toponomastica ha infatti votato per l’intitolazione dello spazio di fronte al Palazzo Paravia al grande musicista. “Torino non l’ha dimenticato, perché è impossibile farlo, e io sono orgogliosa di aver contribuito ad accogliere una richiesta che arrivava da tanti torinesi. Le soddisfazioni sono poche nella vita da consigliera, ma questi momenti ripagano di tante difficoltà” spiega la capogruppo del Movimento 5 stelle Valentina Sganga.

Soddisfazione anche da parte della sindaca “All’indomani della morte del Maestro Ezio Bosso avevo chiesto che un luogo della Città venisse dedicato all’imperitura memoria dell’uomo, dell’artista, che con il suo talento ha onorato Torino in tutto il mondo. Oggi, finalmente, possiamo dire che questo luogo ci sarà, anche – soprattutto – grazie a tanti cittadini che si sono mobilitati in tal senso. Un ringraziamento anche alla Commissione Consiliare che ha accolto la proposta”.

Nel corso della commissione è stata votata anche la posa di una targa davanti alla sua casa in via San Dalmazzo per Bianca Guidetti Serra, partigiana, avvocata e consigliera.