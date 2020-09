Coronavirus, in Piemonte stabili decessi e contagi

Quasi nuove mille guariti in Piemonte e 32 morti. Sono gli ultimi dati diffusi dall’Unità di crisi della Regione Piemonte in merito all’emergenza Coronavirus. Rispetto a ieri i guariti dal virus sono 938 in più, per un totale di 9941: 859 (+ 224) in provincia di Alessandria, 424 (+44) in provincia di Asti, 488 (+16) in provincia di Biella, 1030 (+72) in provincia di Cuneo, 846 (+40) in provincia di Novara, 5236 (+465) in provincia di Torino, 453 (+52) in provincia di Vercelli, 515 (+16) nel Verbano-Cusio-Ossola, 90 (+9) provenienti da altre regioni.

Altre 3166 persone sono “in via di guarigione”: negative al primo tampone di verifica, dopo la malattia, attendono l’esito del secondo.

32 invece i morti positivi al Coronavirus, di cui 5 nella giornata di oggi. In totale i decessi sono 3460 deceduti risultati positivi al virus: 604 ad Alessandria, 208 ad Asti, 167 a Biella, 303 a Cuneo, 297 a Novara, 1.551 a Torino, 176 a Vercelli, 120 nel Verbano-Cusio-Ossola e 34 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

- Advertisement -

Crescono di 169 unità i contagi rispetto a ieri per un totale di 29058 persone positive al Covid 19. I ricoverati in terapia intensiva sono 122 (-14 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1858 (- 42 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.511. I tamponi diagnostici finora processati sono 224.788, di cui 124.267 risultati negativi.