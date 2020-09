In Germania non ci sono mascherine per proteggersi dal Coronavirus, che qui ha fatto 6.129 vittime per ora.

Per questo motivo i medici di base tedeschi hanno deciso di protestare, posando nudi.

“La nudità è il simbolo della nostra condizione di vulnerabilità di fronte al virus”, dicono i medici di Blanke Bedenken che stanno protestando.

Ecco il sito di Blanke Bedenken