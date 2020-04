Coronavirus: fosse comuni a New York, immagini shock

Bare sepolte una accanto all’altra in fosse comuni vicino New York. Sono le immagini shock riprese da un drone e pubblicate oggi dalla Bbc online, che raccontano dell’emergenza coronavirus nell’area.

La fossa comune si trova a Hart Island, al largo del Bronx, che è stato utilizzato per oltre 150 anni dai funzionari della città come luogo di sepoltura di massa per coloro che non hanno parenti stretti, o famiglie che non possono permettersi i funerali.

Come detto è probabile che molte delle bare siano destinate alle vittime del coronavirus.

I prigionieri dell’isola di Rikers, il principale complesso carcerario della città, svolgono normalmente il lavoro, ma il crescente carico di lavoro è stato recentemente rilevato dagli appaltatori.

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha dichiarato all’inizio di questa settimana che potrebbero essere necessarie “sepolture temporanee” fino a quando la crisi non sarà passata. “Ovviamente il posto che abbiamo usato storicamente è Hart Island”, ha detto.