Coprifuoco e movida: il Comitato ordine pubblico per evitare assembramenti

Torna a riunirsi il Comitato per l’ordine pubblico in previsione di un ritorno della movida per evitare assembramenti e disagi. Infatti, la totale riapertura dei locali e il coprifuoco esteso a mezzanotte fanno suonare un campanello d’allarme per evitare possibili disagi e nuove situazioni di rischio contagio.

Così domani il tavolo tecnico stabilirà come procedere nelle prossime settimane e probabilmente già nel weekend.

“La questione movida c’è sempre stata, in città ci sono luoghi di aggregazione, quartieri in cui questo crea particolari difficoltà” ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino. “Domani ci sarà un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza con il prefetto e le forze dell’ordine, tratteremo anche questo tema per capire se ci possono essere intervento ad hoc per limitare gli assembramenti”.