Concerto di Mahmood e Blanco a sorpresa sul palco dell’Eurovillage al Valentino

L’Eurovillage, la struttura allestita al Parco del Valentino per ospitare gli eventi off dell’Eurovision Song Contest, ospita questa sera Mahmood e Blanco. Il via libera alla presenza dei vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo è arrivato questa mattina, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una sorpresa per il pubblico che numeroso in queste serate ha affollato i concerti allestiti nello storico parco torinese che si sviluppa lungo il Po.