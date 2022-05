Nonostante da ieri si rincorressero voci di una presenza di Mahmood e Blanco sul palco dell’Eurovision Village al Valentino il duo non si esibirà con la sua Brividi.

A confermarlo sarebbe lo stesso manager dei due cantanti precisando che non era mai stato previsto il concerto.

Intanto per la penultima serata del Village il palco del Valentino è gremito, con disagi per il traffico al di fuori e code per l’ingresso.