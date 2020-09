Con #SportDelivery ti alleni in casa con Rincon del Toro

Rimanere chiusi in casa per tanti giorni, lo sappiamo, può essere frustrante. In un momento delicato come questo, però, mantenere il distanziamento sociale e rimanere nelle nostre abitazioni è un dovere che dobbiamo rispettare sia per la nostra salute che per quella degli altri.

Che fare però nei lunghi pomeriggi di quarantena? Allenarsi può essere una risposta sensata!

Proprio per questo l’assessorato allo Sport della Regione Piemonte ha deciso di lanciare #SportDelivery, una pagina dedicata alla condivisione di mini-allenamenti (non più lunghi di 10 minuti) che ogni cittadino può fare comodamente a casa propria. Chi comporrà questa galleria di video-esercizi? Grandi atleti (come calciatori del Toro o gli sportivi del Cus) che, dalle loro abitazioni spiegheranno a tutti dei trucchetti imparati in anni di agonismo.

Una gallery che diventerà occasione per non rinunciare al salutare movimento anche in questo momento!

E’ l’ora di riscaldarsi e fare esercizio!

Per il primo video Tomás Rincón, giocatore del Toro e capitano della nazionale venezuelana, ci mostrerà una serie di esercizi da fare a casa.

“Lo sport, anche quello praticato in casa, può essere un’arma importante per combattere la tensione che deriva da un periodo di prolungata immobilità dovuto alla quarantena. Per questo abbiamo deciso di lanciare #SportDelivery, una piccola gallery che sarà aggiornato periodicamente e che conterrà esercizi facili da svolgere in casa, destinata a una platea di pubblico molto ampia – afferma l’assessore regionale allo Sport https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport/sportdelivery -. Ci auguriamo che tutti possano usare questi strumenti per mantenersi in movimento, in attesa di poter tornare a fare sport all’aperto”.