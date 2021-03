Comprare casa a Bologna: curiosità e dati

Bologna è senza alcun dubbio una delle città più belle, dinamiche ed affascinanti del nostro Paese. Il capoluogo Emiliano ha tanto da offrire, sia da un punto di vista culturale che sociale. La città offre scorci meravigliosi come, ad esempio, Piazza Maggiore, la più importante di Bologna. Oppure la meravigliosa Basilica di San Petronio, dedicata al patrono della città e ritenuta la chiesa gotica in mattoni più grande al mondo, la sesta più grande d’Europa. In questa chiesa nel 1530 Carlo V fu incoronato da Clemente VII Imperatore del Sacro Romano Impero. La facciata della basilica, rimasta incompiuta, guarda a Piazza Maggiore.

Ma Bologna è anche centro di grandi università, frequentate da ragazzi provenienti da tutto il mondo che trovano poi spazio velocemente nel mondo del lavoro proprio in questa città. Non a caso sono tantissime le persone che decidono di trasferirsi a Bologna e quindi di acquistare casa nella città felsinea

Dove comprare casa a Bologna

Sono diversi i quartieri da valutare quando si vuole comprare casa a Bologna dove operano gli esperti di Casavo. Un esempio? Porto-Saragozza. Si tratta di un quartiere piuttosto giovane nato nel 2016 dalla fusione delle due aree di Porto e Saragozza. Deve il nome all’antico Porto Navile e alla storica via, sede del Collegio di Spagna. L’area include la metà occidentale del centro storico di Bologna e l’immediata periferia sud-occidentale della città, compresa un’ampia porzione di colli.

Chi ha a che fare con il mondo universitario può optare per San Donato – San Vitale. La zona – vicina a diverse facoltà universitarie e infrastrutture ospedaliere, alla sede della Regione e alla Fiera – è molto attiva da un punto di vista commerciale e garantisce buoni servizi.

Bolognina invece è il quartiere cosmopolita della città. Nonostante la forte identità storica e politica, questa zona non è più solo la zona operaia della città, anzi. Oggi si è aperta al futuro ed è diventata il nuovo volto cosmopolita del capoluogo emiliano.