Compagnie aeree: ecco quali hanno le divise più eleganti

Le divise del personale di bordo delle compagnie aeree non sono solo un simbolo di professionalità e sicurezza, ma anche un’espressione di stile ed eleganza.

Nel mondo del lavoro sono diverse le realtà in cui per svariate ragioni, che vanno dal marketing all'identificazione, è prassi utilizzare un abbigliamento professionale e in molte di esse – vedi le compagnie aeree – si fa ricorso a vere e proprie uniformi

Alcune compagnie aeree hanno trasformato le loro uniformi in veri e propri capolavori di moda, collaborando con famosi designer per creare abiti che catturano l’attenzione e lasciano il segno.

Andiamo alla scoperta delle divise più eleganti del cielo, da quelle iconiche di Air France a quelle tradizionali di Singapore Airlines.

Aeroflot – Retro Charme

L’uniforme di Aeroflot è un viaggio nel tempo. I colori vivaci, i cappellini eleganti e gli accessori, come guanti bianchi e scarpe in vernice, ricreano l’atmosfera degli anni ’60 e ’70. Il design riflette un’epoca in cui viaggiare in aereo era considerato un lusso, e l’uniforme del personale era un simbolo di raffinatezza ed eleganza. Un vero ritorno al passato che però rimarca come l’eleganza sia un valore unico e senza tempo.

Air France – Icona di Stile Francese

La divisa di Air France, creata da Christian Lacroix, è un esempio perfetto dell’eleganza francese. Con un design che enfatizza sia la comodità sia lo stile, le uniformi combinano la praticità necessaria per il lavoro di bordo con un’estetica alla moda.

La palette di colori, i tagli sartoriali e gli accessori chic rendono queste divise un simbolo di riconoscimento globale. Una divisa che richiama appieno la Francia, il suo stile e anche i suoi colori.

Delta Air Lines – Modernità alla Moda

Le uniformi di Delta Air Lines, firmate da Zac Posen, sono un mix di eleganza classica e modernità audace. I design includono abiti a portafoglio, tailleur sartoriali e accessori raffinati, che insieme creano un look coeso e contemporaneo. Posen ha messo in risalto la silhouette femminile con un tocco di glamour ispirato agli anni ’60. Una divisa che davvero tutte le hostess vorrebbero indossare!

Singapore Airlines – Eleganza Tradizionale

La divisa di Singapore Airlines è un classico immutato nel tempo. Il Sarong Kebaya, progettato da Pierre Balmain, è un esempio di come una divisa possa incorporare elementi culturali tradizionali, mantenendo un aspetto fresco e moderno. I diversi colori utilizzati distinguono i vari gradi del personale di bordo, aggiungendo un elemento di riconoscibilità e di gerarchia.

Emirates Airline – Raffinatezza Unica

Le divise di Emirates Airline combinano elementi tradizionali della cultura araba con standard moderni di eleganza. Il cappellino con velo è un simbolo distintivo che riflette il patrimonio culturale della compagnia, mentre il trucco e l’abbigliamento sono curati nei minimi dettagli, garantendo un’immagine di raffinatezza e professionalità. Sono sicuramente tra le divise più interessanti e riconoscibili proprio per la loro unicità.

Hainan Airlines – Sinfonia di Stile e Tradizione

La divisa di Hainan Airlines, disegnata da Laurence Xu, è un tributo alla tradizione cinese con una visione moderna. Il cheongsam rivisitato combina elementi tradizionali orientali con tagli e tessuti moderni. Questa fusione di stile antico e contemporaneo è stata così impressionante da guadagnarsi un posto alla settimana dell’alta moda di Parigi, un vero riconoscimento nel mondo della moda.

Queste uniformi rappresentano non solo la compagnia aerea e la sua immagine di marca, ma anche la cultura e la moda del paese di origine. Sono un perfetto connubio tra funzionalità e moda, dimostrando come l’eleganza possa essere integrata anche in un ambiente di lavoro come quello delle compagnie aeree.