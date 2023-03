Come giocare a Crazy Time al Casinò Eurobet

Una volta registrati al Crazy Time Eurobet Casinò, è il momento di iniziare a giocare a Crazy Time! Questo gioco ha un modo di giocare super eccitante e interattivo. Per cominciare, selezionate la tabella dei pagamenti situata sul lato sinistro dello schermo. Qui potrete regolare la vostra puntata aumentandola o diminuendola.

Il passo successivo è quello di premere il pulsante ‘Gira’ situato nella parte inferiore dello schermo. Non appena lo farete, la ruota inizierà a girare e verranno attivati 4 giri bonus distinti. In ognuno di questi round bonus, avrete a disposizione diversi moltiplicatori tra cui scegliere. A ogni moltiplicatore viene assegnato un numero che corrisponde alla sua dimensione; più alto è il numero, più alto è il valore del moltiplicatore.

Una volta effettuata la selezione, cliccate su di essa e vedete cosa succede! Se siete abbastanza fortunati da realizzare una grossa vincita in uno di questi round bonus, Eurobet Casino pagherà di conseguenza. Finché continuerete a girare e a vincere, il gioco sarà tutto vostro.

Come scommettere sul tempo pazzo

Per scommettere su Crazy Time, è necessario selezionare l’importo che si desidera scommettere. Questo può essere fatto regolando il valore delle monete o cliccando sul pulsante ‘Puntata massima’ situato nella parte inferiore dello schermo. Una volta soddisfatti dell’importo scommesso, cliccare sul pulsante ‘Gira’ e la ruota inizierà a girare.

Su Crazy Time, si può scegliere di puntare su uno dei tre diversi colori: rosso, verde o blu. Ogni colore ha un tasso di vincita diverso (2x per il rosso, 7x per il verde e 14x per il blu). Inoltre, è possibile scommettere su un singolo numero o su più numeri contemporaneamente.

Una volta che la ruota ha smesso di girare, se avete previsto correttamente uno dei numeri, Eurobet Casino pagherà in base alla vostra puntata. Se siete abbastanza fortunati da realizzare una grande vincita, congratulazioni! Ora siete pronti per il divertimento del Crazy Time!

Come vincere il tempo folle

Per vincere a Crazy Time, è necessario seguire alcuni semplici passi. Innanzitutto, decidete quanto volete scommettere regolando il valore delle monete o cliccando sul pulsante ‘Puntata massima’. In secondo luogo, cliccare sul pulsante ‘Gira’ e attendere che la ruota smetta di girare. Infine, se la vostra puntata è corretta, Eurobet Casino pagherà di conseguenza.

È importante notare che le probabilità di vincita di Crazy Time sono leggermente inferiori a quelle di altri giochi da casinò. Ciò è dovuto al fatto che il gioco è composto da quattro giri bonus separati e ogni giro ha una propria probabilità di vincita. Pertanto, conviene essere strategici e scommettere con saggezza per massimizzare le proprie possibilità di vincita.