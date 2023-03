Shein apre il suo pop up store a Torino

Shein arriva a Torino con un pop-up store che sarà aperto dal 22 al 26 marzo in piazza Carlo Felice dalle ore 10 alle 19.

Il marchio della moda fast fashion diventato in poco tempo popolarissimo sopratutto tra i giovani della Gen Z già nei mesi scorsi aveva provato in altre città la formula della vendita in negozio rispetto all’e-commerce che rimane l’elemento distintivo di questa catena cinese di moda a basso prezzo.

Finora i pop up store, location temporanee allestite per pochi giorni, sono stati aperti in città come Melbourne, Madrid, Milano e Parigi sempre con grandi code e successo di pubblico.