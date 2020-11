Da quando internet è diventato uno strumento di uso comune e quotidiano non solo sono cambiate molte nostre abitudini per quando riguarda le relazioni sociali e l’utilizzo delle strumentazioni elettroniche. Ma è mutato anche il nostro modo di fare acquisti. Lo shopping online è una pratica ampiamente diffusa e per molte persone quotidiana. E se fino a qualche tempo fa erano solo i grandi colossi internazionali a gestire il mercato delle spese sul web ora anche i piccoli negozi hanno il loro sito. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che stiamo tuttora vivendo ha poi fatto cadere le ultimi resistenze: di fronte al lockdown e alle esigenze di evitare assembramenti gli acquisti online sono la via più sicura e pratica.

Come migliorare il proprio negozio on-line

Ecco perchè avere un e-commerce è importante per incrementare le proprie vendite. Tuttavia, essere dotati di un sito web è solo l’inizio. Già, perchè per ottenere i migliori risultati serve che il proprio store online funzioni al meglio e sappia attirare a sé i clienti. Infatti, avere un e-commerce richiedere numerose competenze per poter gestire al meglio i processi che portano il cliente a navigare sul sito e a scegliere di comprare.



Proprio per questo quando si vuole lanciare un’attività di vendita online è bene affidarsi a dei professionisti che sappiano gestire il processo in tutte le fasi. A partire proprio dalla progettazione del sito di e-commerce. Si perchè non c’è errore più grande che credere che una grafica equivalga a un’altra. Al contrario, per trasmettere al potenziale cliente affidabilità e fiducia non c’è nulla di meglio che un sito ben curato e personale, senza grafiche riciclate o di scarsa qualità, foto di stock e temi non personalizzati. Servono grafiche personalizzate e stili univoci che degli esperti in progettazione come la squadra di UVCommerce sa creare per i propri clienti, aiutandoli a distinguersi dalla concorrenza e a conquistare i clienti.



Agenzie come Uvcommerce sono infatti specializzate nella creazione di siti web e e-commerce che rispecchino al meglio le esigenze del proprio cliente. Dalla cura della grafica alla elaborazione delle procedure di acquisito che non devono essere mai troppo lunghe e complicate. Progettare un portale per shopping online significa anche pensare alle migliori formule per finalizzare gli acquisti con facilità.

Dal Seo ai social network



Insomma, il sito web è la vetrina di ogni e-commerce. Come per il negozio fisico le vetrine, però, non bastano. Per convincere il cliente a compare è necessario una mirata attività di marketing. Google Ads, posizionamento Seo e un buon utilizzo dei social network sono strumenti che vengono in aiuto dei venditori online. Anche in questo caso affidarsi a degli esperti della comunicazione web per ottenere i migliori risultati.



UVCommerce ad esempio offre campagne di posizionamento Seo lavorando sulle parole chiave del proprio sito per consentire di attirare quanti più possibili clienti per il proprio business. Allo stesso modo le campagne pubblicitarie di Google Ads consentono di attirare nuovi clienti posizionandosi tra i primi risultati di specifiche ricerche. Infine, fondamentali per il successo del proprio negozio sono anche i social network per i quali si devono studiare campagne mirate e strategie per restare competitivi sul mercato.