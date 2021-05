Claudio Marchisio positivo al Covid. Anche l’ex giocatore della Juventus ha contratto il virus ed ora è in quarantena insieme a tutta la famiglia. Lo ha fatto sapere attraverso le sue storie su Instagram la moglie Roberta Sinopoli, anche lei positiva come il figlio maggiore della coppia.

“Purtroppo abbiamo preso il Covid. Tutta la family. Ma stiamo tutti bene, grazie a Dio” ha detto Sinopoli, aggiungendo che sono in attesa del secondo tampone molecolare. A chi le chiede come hanno fatto a prenderlo e quali sintomi hanno risponde: “Siamo sempre stati super attenti. Cla è asintomatico – dice del marito – io ho perso gusto e olfatto”.