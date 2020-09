Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha confermato che il Salone del Gusto, in programma per ottobre, dall’8 al 12, si farà. Questa mattina infatti Cirio ha incontrato Carlin Petrini e lo staff di Slow Food per definire le modalità dell’evento.

“Il Salone del gusto e Terra Madre si faranno afferma Cirio – così come stiamo già lavorando con l’assessore Poggio per la Fiera del tartufo e il Salone del libro. Perchè il Piemonte c’e’ va avanti e non si ferma”.