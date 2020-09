Caso Ream, Versaci: “Non è sentenza politica”

Una sentenza da rispettare ma che non è da leggere come un giudizio politico sull’operato della giunta Appendino. Così Fabio Versaci commenta la condanna della sindaca e dell’assessore al Bilancio Sergio Rolando per il caso Ream per falso in atto pubblico.

Le sentenze si rispettano sempre, – scrive – quindi non penso assolutamente che sia una sentenza politica e si sbaglia anche solo a insinuarlo. Infatti non giudicherò la condanna che hanno preso la Sindaca e l’assessore al Bilancio. Dico solo che mi dispiace molto perchè so quanto hanno lavorato duro per questa città in questi 4 anni, so le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare per non mandare in dissesto questa città anche se spesso non è stato capito”.

“Non ho mai messo in dubbio la loro buona fede e mai lo farò. Per questo avranno sempre il mio sostegno.

Ormai fare il Sindaco è diventato davvero difficile, tra situazioni economiche disastrose e responsabilità enormi che devi affrontare tutti i giorni. Spero che in appello potranno dimostrare la loro innocenza perchè una condanna non è mai bella” conclude Versaci.