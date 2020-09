Carceri: boss scarcerati, Bonafede studia intervento

Il Guardasigilli Alfonso Bonafede, a quanto si apprende, sta valutando un intervento normativo per far rivalutare le recenti scarcerazioni di detenuti vicini alla criminalitàorganizzata. Una nuova valutazione, viene spiegato, alla luce del quadro sanitario oggi mutato, visto che l’emergenza coronavirus non è più la stessa dei mesi appena trascorsi. In via Arenula si lavora dunque per definire il veicolo normativo che potrebbe essere utilizzato.