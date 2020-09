Bonus 600 euro, ecco i pagamenti per il mese di aprile

Inps ha dato il via ai pagamenti del Bonus da 600 euro previsto anche per il mese di aprile per i lavoratori autonomi. Un’operazione lunga, visto che sono circa 4 milioni gli aventi diritto all’indennità, e che per questo l’ente di previdenza sociale eseguirà in più giorni. Si parte oggi con una prima tranche di bonifici per 1,4 milioni di persone, domani altre 400 mila e altri due milioni entro lunedì. La modalità di pagamento sarà la stessa utilizzata per il mese di marzo, quindi bonifico sullo stesso numero di Iban già fornito.

La necessità di dividere i pagamenti in più giorni si è reso necessario per il funzionamento stesso del sistema di esecuzione dei bonifici: “In considerazione dei vincoli tecnici di funzionamento della rete interbancaria, che consente la gestione di non oltre 2,2 milioni di bonifici al giorno. Nella giornata di venerdì 22 maggio lo spazio era quasi interamente impegnato da pagamenti già pianificati da altre Pa”, spiegano dall’Inps.

Per chi invece avesse chiesto il pagamento in constanti questo avverrà a partire da martedì 26 maggio fino a giovedì 28 maggio presso gli sportelli postali.