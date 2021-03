Bitcoin sfiora il record di 61 mila dollari

Un’ascesa inarrestabile per il Bitcoin, la più nota tra le criptovalute, che nel mese di marzo ha fatto registrare le più alte quotazione di sempre arrivando a un nuovo record. Con un rialzo del 6,6 per cento la scorsa settimana di Borsa si è conclusa con un record storico a quota 61.074 dollari. Dopo che già a inizio settimana le contrattazioni avevano registrato un apice di 60 mila dollari che ha seguito a quello dei 47mila di pochi giorni prima.

Insomma, il Bitcoin corre, forte anche dell’interesse di grandi investitori che hanno aperto i loro orizzonti ma anche dei tanti piccoli risparmiatori che credono nella criptovaluta e che hanno scelto la criptovaluta per investire.

Diversi esperti in mercati e finanza hanno sostenuto e continuano a sostenere che quella attuale rappresenta per il Bitcoin una fase cruciale che potrebbe davvero lanciare la criptovaluta per eccellenza come una moneta a tutti gli effetti riconosciuta ed utilizzata per scambi quotidiani.

D’altronde l’interesse di colossi dell’economia mondiale come Tesla e PayPal sono un segno in questa direzione che non può esser trascurato e che è fonte di costante attenzione da parte di quanti vogliono capire in che direzione andrà questo trend. C’è infatti chi ipotizza che possa essere solo una bolla, che causerà a breve un implosione speculativa. Mentre per altri il 2021 potrebbe essere l’anno che consacrerà i Bitcoin come una moneta voluta e cercata dalla massa e che potrebbe diventare quella più utilizzata soprattutto nelle transazioni internazionali.

Certo, al momento è ancora tutto in divenire e sarà necessario studiare ancora per un po’ l’andamento del mercato soprattutto a fronte di una pandemia da Covid che ancora sembra lontana dal poter essere risolta.

Tranquilli però, il 2021 è ancora lungo, e tutto può succedere. Intanto, chi non vuole farsi cogliere impreparato di fronte a una possibile ascesa delle criptovalute ha scelto di investire e vedere come va il mercato.