Biennale e Democrazia, prossimo appuntamento a ottobre

Sarà a ottobre il prossimo appuntamento con Biennale e Democrazia e non più in primavera. La settima edizione, ‘Un pianeta, molti mondi’, è in programma dal 6 al 10 ottobre 2021, con una serie di anteprime online da marzo a giugno. Obiettivo, mantenere, con un evento in presenza in linea con lo spirito della kermesse che vuole essere un luogo di incontro e confronto culturale per un pubblico ampio. Come afferma Gustavo Zagrebelsky, presidente di Biennale Democrazia: “Torino si confermerà un riferimento nazionale e internazionale, discuteremo di grandi problemi globali e delle fratture sociali che rendono difficile giungere a soluzioni condivise e lo faremo nei luoghi simbolo della cultura torinese”.

Gli incontri in streaming di avvicinamento saranno in continuità con i temi dei percorsi formativi proposti alle scuole, Città, Cambiamenti, Contare nel mondo. Il diritto di essere contati, Work in progress? Passato, presente e futuro del lavoro. A questi si aggiunge un evento di apertura con il Politecnico, partner di Bd insieme a Università e Polo del 900.