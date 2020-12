Donne e calcio, Appendino: “Il mondo cambia in meglio”

“Un passo dopo l’altro, il mondo cambia. In meglio. E di passi ne sono stati fatti tanti, in particolare su un campo da calcio”. Chiara Appendino commenta così l’elezione di Sara Gama, capitano della Juventus, come prima vicepresidente donna dell’Associazione Italiana Calciatori, e la designazione per la partita in cui i bianconeri sfideranno la Dinamo Kiev di Stephanie Frappart, primo arbitro donna in un incontro di Champions League.

Per la sindaca “sono segnali importanti che ci raccontano che scrivere un futuro diverso è possibile. Nello sport, come altrove. In bocca al lupo, ragazze”, conclude Appendino.