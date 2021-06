Biblioteca Arduino, incontro con Gianni Valente

Venerdì 4 giugno 2021

Il Venerdì dello scrittore

Incontro con Gianni Valente

Ore 18 – Pagina facebook della Biblioteca Arduino di Moncalieri @bibliomonc

Nel 1983 Gianni Valente rimane vittima di un temendo incidente stradale a Torino. Un camion lo travolge mentre è in bicicletta e lo trascina per decine di metri. Valente entrerà in ospedale per uscirne sono dopo un paio di anni e con menomazioni fisiche piuttosto gravi. A 40 anni da quel dramma, con “Sotto sotto tutto è perfetto”, Neos Edizioni, Valente trova la forza di raccontare quell’avventura, che è inevitabilmente diventata l’avventura che ha caratterizzato la sua vita. E lo fa senza piangersi addosso e senza cercare commiserazione, tutt’altro: lo fa invece con una forza e una lucidità davvero notevole.

“Una testimonianza scritta benissimo e toccante – sintetizza l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Un libro che mette in pace con se stessi e con i fatti della vita, che non sempre prende la direzione che desideriamo. Un invito a guardare le cose in profondità, prendendo anche gli avvenimenti in apparenza più negativi come delle opportunità, che svelano il loro potenziale di crescita solo a chi sa andare oltre il momento immediato e aspettare“.