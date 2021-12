Berlusconi al Quirinale: l’appoggio del Governatore del Piemonte

Alberto Cirio dalla parte di Silvio Berlusconi nella corsa al Quirinale.

Interpellato sull’ipotesi che il leader di Forza Italia possa diventare il nuovo presidente della Repubblica il governatore del Piemonte ha dichiarato: “Silvio Berlusconi, come imprenditore visionario e come uomo di lunga esperienza di governo, ha tutte le carte in regola per fare e bene il presidente della Repubblica. Anche per il legame personale che ho con lui, sarei onorato di scrivere il suo nome sulla scheda”.

“I giorni sono però ancora molti, a tempo debito si faranno le opportune valutazioni – aggiunge alle telecamere di Rainews – che io sono convinto debba fare tutto il centrodestra unito”.