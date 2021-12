Bare per cani: ecco tutto quello che bisogna sapere

I cani sono dei membri della famiglia e per questo nel momento in cui questi vengono meno diventa una necessità acquistare o costruire una delle bare per cani in modo tale da rendere quel momento il meno doloroso possibile e al tempo stesso il più dignitoso possibile.

Come è facile intuire, vi sono delle regole da seguire per poter seppellire il proprio cane che variano in base al Comune di appartenenza.

Sappiamo che affrontare una perdita come quella del proprio animale domestico non è mai facile e che doversi occupare di faccende burocratiche è l’ultima cosa che si vorrebbe fare, però se avete deciso di seppellire il vostro cane in giardino dovete per forza verificare che nel vostro Comune sia consentita la sepoltura e le norme vigenti.

Una volta certi che si possa procedere alla sepoltura, verificate se ci sia o meno un obbligo relativo all’utilizzo di un tipo di bara specifico per evitare rischi di contaminazione del terreno e, nel caso in cui la casa non sia di vostra proprietà, dovrete chiedere l’autorizzazione al padrone della stessa.

Assicuratevi di scegliere con cura il punto in cui seppellire il vostro cane, optate per un punto del giardino non troppo frequentato, soprattutto se vi sono bambini che vi giocano spesso.

Per quanto riguarda le bare per cani ne sono presenti di diverso tipo in commercio e sono un’ottima alternativa se non si ha molta dimestichezza con il fai da te.

Potrete scegliere tra materiali, colori e forme diverse in base sia alle vostre esigenze sia ai vostri gusti, non lasciando alcun dettaglio al caso.

Acquistare una bara per cani vi consentirà inoltre di evitare di inquinare le falde acquifere oltre he il terreno, permettendovi di seppellire il vostro amico a quattro zampe in tutta sicurezza e tranquillità.

Sopra le bare, una volta ricoperte, potreste anche optare per l’installazione di una lapide commemorativa in modo tale da onorarlo fino alla fine e al tempo stesso avere un luogo in cui poter ricordare tutti i bei momenti trascorsi con lui.

Naturalmente, esattamente come per gli umani, le bare per cani vengono realizzate di diverse dimensioni, questo per poter permettere a tutti i padroni di trovare la soluzione più comoda nel soddisfacimento delle proprie esigenze.

In base alle dimensioni, il materiale, il colore e tutti i dettagli scelti, variano anche il prezzo che naturalmente aumenta in base alle caratteristiche scelte.

In generale, dunque, seppellire il proprio cane sicuramente non è un momento facile ma l’idea di poter organizzare tutto esattamente come si farebbe per un caro dovrebbe consolarvi e permettervi di affrontare la perdita in questione con maggiore facilità, ricordando sempre la possibilità di ritrovarlo in un punto ben preciso del vostro giardino.