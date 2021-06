Banda di 15enni vandalizza auto in centro

Tre giovani tra i 15 e i 16 anni sono stati denunciati dopo aver danneggiato delle autovetture parcheggiate in via Giulia di Barolo. La scorsa notte infatti i tre hanno attirato l’attenzione dei residenti del quartiere per i loro schiamazzi. In particolare una signora ha notato uno dei tre sdraiato sul cofano di una macchina mentre urla all’indirizzo degli altri amici. Il gruppo poi si incammina in direzione di piazza Vittorio Veneto e nel tragitto uno dei giovani colpisce con un pugno lo specchietto retrovisore di un’auto parcheggiata mandandolo in frantumi.

I minorenni sono stati rintracciati seduti sul muretto di Lungo Po Cadorna. Per loro è scattata la denuncia per danneggiamento in concorso.