Eurovision: arriva in consiglio comunale la candidatura di Torino

Nella prossima seduta del consiglio comunale, prevista per lunedì, verrà ufficialmente richiesto di candidare Torino a ospitare l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. La sindaca Chiara Appendino aveva espresso la volonta di portare sotto la Mole il concorso canoro subito dopo la vittoria dei Maneskin, grazie alla quale l’Italia ospiterà la rassegna il prossimo anno. Ora sono due le mozioni che si discuteranno in Sala Rossa: una presentata dai consigliere M5s Andrea Russi e Serena Imbesi e l’altra dalla consigliera della Lega Francesca Parlacino con l’obiettivo “di rafforzare ulteriormente il lavoro della Giunta”.”L’Eurovision – ricorda Russi – è l’evento non sportivo più seguito al mondo, con ricadute importanti dal punto di vista turistico ed economico. Tra i requisiti fondamentali per ospitarlo ci sono il tipo di struttura, i collegamenti e una capacità ricettiva adeguata e Torino li ha tutti”. Per la consigliera Parlacino “è importante che ci sia condivisione politica da parte di tutti. Avere questo evento vorrebbe dire rimettere in carreggiata settori che hanno subito tantissimo le conseguenze della pandemia e rappresenterebbe una rinascita”.Anche l’assessore al Turismo Alberto Sacco ha confermato la volontà di procedere. “Abbiamo già avuto una serie di interlocuzioni – sottolinea -. Adesso aspettiamo le indicazioni sulle caratteristiche necessarie per ospitare l’evento poi parteciperemo alla gara sulla quale sono speranzoso e fiducioso”