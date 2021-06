Poker nei casinò dal vivo oppure online: cosa è cambiato negli ultimi anni e quali sono gli effetti della pandemia

Un periodo difficile, ma superabile: ecco il riassunto di questi ultimi due anni. E soprattutto, un modo diverso di fruire dell’attività specifica – il gioco – che lo sta portando verso una accettazione sociale diffusa. Ma andiamo con ordine.

La transizione inevitabile verso l’online

Se c’è qualcosa che abbiamo imparato è che, dopo un periodo di grande sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, questo nuovo mondo ha davvero aperto la porta a un modello di rapporto con il lavoro e lo svago diverso: quello online. E non solo per necessità oggettive quanto ormai per scelta.

Anziché spendere tempo e soldi per spostarci fisicamente, abbiamo scoperto quanto sia facile farlo virtualmente: e questo è diventato “normale” quanto “etico”. E ci porta sempre più a lavorare online e a divertirci online – a meno che non sia strettamente necessario fare diversamente.

Per farla breve, ben pochi ormai vogliono viaggiare solo per andare a giocare “fisicamente” all’interno di un Casinò, a meno che questa non sia solo una delle attività praticate in una vacanza più ampia.

Cosa cercano i giocatori moderni?

La grande qualità dei giochi online fa sentire davvero poco la differenza fra il giocare in un Casinò virtuale oppure fisico. E questa caratteristica rende i giocatori sempre più esigenti verso i servizi offerti dal portale che li ospita.

Per esempio, i siti si danno battaglia per offrire ai giocatori i più elevati bonus poker senza deposito: tutti i giocatori online amano provare nuovi giochi e nuovi servizi, e cosa c’è di meglio che farlo senza rischiare di tasca propria? Mentre una volta era considerato normale comprare a scatola chiusa, oggi le scatole le vogliamo aperte, in modo da poter scegliere consapevolmente ciò che fa al nostro caso.

Altre caratteristiche tra le più richieste dai giocatori online sono la semplicità e la sicurezza di pagamento e di trasferimento dei fondi. Anche qui, il grande sviluppo dei mezzi di pagamento elettronici e lo sviluppo delle criptovalute ha avuto un effetto importante: quasi tutti oggi ormai usano una banca online, cosa che fino a dieci anni fa era praticamente sconosciuta.

Il poker online è un’esperienza sociale

In questo mondo così connesso, non stupisce che i VIP siano attivi sui social media – e che questo riguardi anche il mondo del gioco, e nello specifico, di un gioco come il Poker.

Tantissime celebrities mostrano la loro passione per il Poker su Instagram: e questo riguarda sia sportivi che personaggi dello spettacolo che rivelano la loro passione per il tavolo verde virtuale. Ma è accaduto anche il contrario: alcuni giocatori sono diventati delle vere star dei social media, con un grandissimo numero di follower a cui rivelano la propria vita, elargendo strategie e consigli di gioco.

Cosa che ci porta a ritenere che il nuovo mondo che si sta formando in questi anni Venti sia davvero molto più inclusivo e aperto di quello di prima verso le attività ludiche quali il gioco – e questo è un effetto davvero positivo.

In fondo, si è parlato del poker quale uno tra i possibili giochi candidati a disciplina olimpica: non ci sarà ancora nel 2024, ma è bello pensare che la strada sia tracciata.

In sintesi