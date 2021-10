Ballottaggio, su Torino i bookmaker non si sbilanciano

Se la vittoria del centrosinistra per molti sembra sempre più probabile a Torino, così non è per i bookmaker che invece preferiscono non sbilanciarsi.

Certo, i risultati del primo turno hanno lasciato molti stupiti visto che secondo tutti i sondaggi Paolo Damilano era ben avanti, ma poi alla fine alla conta dei voti Stefano Lo Russo è risultato avanti di ben cinque punti.

E anche le due settimane di campagna elettorale aggiuntiva hanno visto un candidato del centrosinistra raccogliere sempre più endorsement, a partire dai rivali degli ultimi cinque anni, il Movimento 5 stelle, di cui più esponenti hanno dichiarato di preferire Lo Russo al centrodestra.

D’altronde Damilano si è trovano di fronte alla difficoltà di gestire le frange meno moderate della sua coalizioni e le scomode posizioni tenute sulle questioni nazionali.

Eppure per i bookmaker il vantaggio di Lo Russo quasi scompare e nelle scommesse il centrosinistra è dato a 1,86 contro 1,87 del centrodestra.

Insomma, finora i sondaggi non ci hanno preso e chissà che anche gli scommettitori non stiano con i piedi per terra.