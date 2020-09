Auto investe monopattino, in codice rosso un 23enne

Nonostante il numero limitato di veicoli che in questi giorni di lockdown stanno circolando per le strade di Torino non hanno evitato comunque un incidente. Ieri intorno alle 15.30 in via Rosolino Pino un 23enne che si trovava a bordo di un monopattino elettrico è stato investito in prossimità di un incrocio da un’auto che transitava in corso Lecce.

Il ragazzo è stato trasportato al Cto dove è entrato con codice rosso e la prognosi è tutt’ora riservata.

Gli Agenti della Squadra infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino sono subito intervenuti sul posto per i rilievi del caso.