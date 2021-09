Atp Finals, inizia il conto alla rovescia. Pronto il nuovo Sporting

Manca sempre meno alle Atp Finals di Torino. Il grande evento del tennis internazionale che entrerà nel vivo a novembre, dal 14 al 21, e si sta lavorando per completare gli impianti.

Intanto il 10 settembre sarà inaugurato al Circolo della Stampa Sporting lo Stadio del Tennis, l’impianto costruito nel 1941 e utilizzato in sei edizioni di Coppa Davis, ora ristrutturato rendendolo un luogo che in futuro potrà ospitare non solo tennis ma anche spettacoli dal vivo, eventi e attività con le scuole.

L’emozione c’è, ma c’è anche tanta pressione: stiamo lavorando a testa bassa perché possa essere tutto perfetto e la città possa accogliere il mondo del tennis” ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino osservando anche come quella dello Sporting sia “una ristrutturazione importante e ringrazio la Soprintendenza che ci ha accompagnato in questo percorso. E’ uno spazio che oggi immaginiamo per giocarci a tennis, ma in realtà la città aveva bisogno di uno spazio aperto di questo tipo, un’arena in cui si potranno fare spettacoli e altre attività. Si tratta di un primo investimento importante che arriva grazie grazie al percorso fatto con il tennis e le Atp Finals”.

L’inaugurazione dello Stadio sara’ accompagnata da una tre giorni di eventi tennistici e di spettacolo sotto la direzione artistica di Neri Marcorè.