Asti, 27 casi di Coronavirus nella casa di riposo di Grana. Sindaco chiede la zona rossa

Cristiano Gavazzavano, sindaco di Grana, comune in provincia di Asti, ha reso noto, attraverso un post di Facebook, che 27 dei 28 ospiti della casa di riposo sono risultati positivi al Covid-19.

“Questa mattina – spiega il sindaco – abbiamo avuto gli esiti dei tamponi effettuati sui 28 pazienti della casa di riposo di Grana. Sono risultati positivi 27 pazienti.

E’ di oggi la notizia che nei prossimi due giorni saranno sottoposti al test anche gli operatori socio sanitari”.

“In via preventiva – continua – vista come la situazione è precipitata nelle ultime 24 ore ,soprattutto per tutelare la vostra salute, questa mattina è stata inviata alla Regione Piemonte una richiesta di attenzionamento con zona rossa”.

“E’ stata una decisione difficile,coscienti delle difficoltà che tutti stanno affrontando, ma inevitabile, in quanto il numero dei contagiati è troppo alto: la salute pubblica è il bene più prezioso dell’umanità. Attendiamo al più presto la risposta o le direttive del Presidente Cirio”, conclude il sindaco di Grana.