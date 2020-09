Altri migranti in Piemonte. Lega: “Bugie del governo vengono al pettine, sulla pelle delle nostre comunità”

Nonostante le rassicurazioni delle scorse settimane, da fonti di stampa apprendiamo che il governo è intenzionato a inviare in Piemonte un’altra aliquota di clandestini provenienti dal centro di accoglienza di Lampedusa.

“Avevamo annunciato che avremmo vigilato sulle garanzie di Roma – ricorda il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte in Regione Alberto Preioni – ed evidentemente non ci sbagliavamo. Le promesse da marinaio di questo governo vengono al pettine: altri clandestini verranno trasferiti in Piemonte per alleggerire la pressione sui centri d’accoglienza del Sud. Conte e Lamorgese chiudono le discoteche ma spalancano i porti, e a pagarne il prezzo sono i nostri territori già presi in giro da rassicurazioni che, alla prova dei fatti, si sono dimostrate prive di qualunque fondamento. Roma continua imperterrita a imporre il proprio arbitrio su un Piemonte già prostrato per le conseguenze della pandemia, che non può continuare a farsi carico delle scellerate decisioni giallo-fucsia in materia di immigrazione. Noi, con il nostro governatore Alberto Cirio e il nostro assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca, lo avevamo già detto. Ma a Conte e Lamorgese evidentemente non interessa: a loro importa solo accogliere tutti, e pazienza se sono anche positivi al Covid”.