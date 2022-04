All’Antico Vinaio la schiacciata fiorentina arriva a Torino (in via Sant’Ottavio). Annuncio su facebook

“Sbaaammmmmmmmmm!! Torinoooo è tutto vero!! Stiamo arrivando!!! Sta per iniziare un’altra magnifica avventura, un piccolo traguardo in questa magnifica favola e sono ancora più felice di condividere questo nuovo capitolo insieme alla mia sorellina”. Arriva a Torino ‘All’Antico Vinaio’. Lo ha annunciato con un post con tanto di video sui social Tommaso Mazzanti, il fondatore del più famoso e digitale laboratorio di schiacciate fiorentine in Italia. Il locale dagli indizi video dovrebbe aprire nella zona di Palazzo Nuovo, in via Sant’Ottavio, nel nuovo complesso ‘Aldo Moro’. Sarà l’undicesimo ‘All’Antico Vinaio’ aperto.