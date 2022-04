Valanga in Val Maira, morto scialpinista

Si è concluso l’intervento sulla valanga alla Punta Vallonasso, comune di Acceglio (Cn). La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 13 da coloro che sono stati coinvolti nell’incidente. Si è trattato di 4 scialpinisti di cui uno sepolto che è stato estratto dai compagni e uno semisepolto che ha riscontrato i traumi più gravi. Quando è partita la chiamata, i compagni gli stavano effettuando le manovre di rianimazione cardiocircolatoria. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso la cui equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino, ha proseguito le operazioni di rianimazione finché è stato possibile soltanto constatare il decesso. In seguito è stata trasportata a valle la salma e consegnata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria e sono stati ricuperati gli altri coinvolti, uno dei quali – quello sepolto – è stato ricoverato in ospedale con un codice verde mentre gli altri due risultavano illesi. Le operazioni si sono svolte con condizioni meteo proibitive poiché in zona aveva iniziato a nevicare.

Lo scialpinista deceduto è stato ritrovato dai compagni con l’aparecchio Artva, era sepolto sotto uno strato sottile di neve, ma è stato trascinato a valle per circa 300 metri. I 3 compagni sono stati recuperati dall’elicottero dei Vigili del Fuoco e consegnati ai Carabinieri. Uno di essi aveva subito diverse contusioni ma ha preferito proseguire verso l’ospedale con mezzi propri.