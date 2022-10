All’Anagrafe centrale il primo sportello per i sordi in Italia

All’Anagrafe centrale in via della Consolata 23 a Torino è stato istituzionalizzato il nuovo Sportello “Priorità” per facilitare l’accesso ai servizi a persone con disabilità, a chi ha più di 75 anni, alle donne incinte dalla 25esima settimana e, in generale, a chi si trova in condizioni di particolare fragilità.

Fortemente voluto dal consigliere comunale Angelo Catanzaro attraverso la mozione che è stata votata dalla totalità dei presenti in aula del consiglio comunale

Per la prima volta in Italia è stato attivato per le persone sorde un servizio gratuito di traduzione della Lingua italiana dei segni e l’istituzione di un pannello pannello portatile ad induzione magnetica che diffonde le varie tecnologie che possono essere adottate al fine di ovviare a problemi di dispersione sonora all’interno di spazi pubblici per persone con problemi di udito e portatrici di protesi acustica o impianto cocleare.

“È un passo importante che la Città intraprende per rendere la città più accessibile a tutti e tutte – ha dichiarato Angelo Catanzaro (PD) ringrazia l’Assessori Francesco Tresso che lo ha reso possibile in tempi celeri .

Questo è un esempio di come è possibile migliorare la qualità della vita dei cittadini/e in condizioni di fragilità. E’ importante porre maggiore attenzione su questa tematica da parte delle istituzioni“.