A Torino riaprono gli asili nido

Buone notizie per i genitori dal Comune di Torino: stanno per riaprire gli asili nido. Lo ha annunciato l’assessora all’Istruzione Antonella Di Martino.

“La prossima settimana in Giunta approveremo una delibera per l’apertura dei giardini dei nidi d’infanzia comunali per i bambini tra 0 e 3 anni iscritti nell’anno 2019-2020“.

Al momento l’apertura sarà limitata: “Abbiamo individuato 45 asili nido in città che dispongono di cortili adatti all’attività all’aperto che intendiamo aprire a metà giugno per piccoli gruppi di bambini, in forza del via libera all’apertura degli spazi verdi e di gioco all’aperto con la presenza di genitori o di un adulto di riferimento, consentita dalle norme nazionali – spiega l’assessora -. L’idea è considerare i cortili delle scuole comunali a gestione diretta e indiretta come i giardini pubblici dove gli educatori dei nidi potranno proporre attività a piccoli gruppi di bambini”.



“Vogliamo riavvicinare in modo graduale i bimbi e le loro famiglie al servizio educativo per concludere il percorso dei bambini “uscenti” e offrire opportunità di incontro, socializzazione e gioco – prosegue la Di Martino -. È un’esperienza educativa di rinascita e di nuova didattica della vicinanza che si pone come obiettivo prioritario la relazione educativa in presenza, il ritorno negli spazi conosciuti e alla normalità, alleggerendo così le famiglie che potranno usufruire di un luogo conosciuto e sicuro per i bambini, ritrovare le educatrici e una dimensione incoraggiante per guardare al futuro”.