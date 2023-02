A Torino prende il via l’Academy per la mobilità integrata, innovativa e sostenibile 

Il modello delle Academy si distingue per l’organizzazione in filiere che operano sinergicamente per il raggiungimento di un unico obiettivo: la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro in Piemonte. La realizzazione di tale obiettivo è prevista entro la fine del 2023 e sarà possibile proprio grazie alla cooperazione delle 11 Academy di filiera distribuite sul territorio regionale.

Tra le filiere militano piccole e medie imprese, agenzie formative accreditate, nonché organi del sistema di istruzione e formazione dei quali l’Associazione Cnos-Fap Regione Piemonte è capofila. La visione progressista sposata dalle Academy si fonda sulla qualificazione della forza lavoro, finalizzata all’inserimento in azienda, e sulla specializzazione/riqualificazione degli occupati. Le aziende partner sostengono attivamente la formazione prendendo parte alla progettazione dei percorsi formativi e supportando gli stessi rendendo disponibili le proprie attrezzature e i propri tecnici.

Lo stesso Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha sottolineato il carattere innovativo del sistema delle Academy definendolo: “Un metodo che premia e valorizza anche il merito e le capacità della forza lavoro del nostro Piemonte”.

L’Assessore all’Istruzione e Merito, Formazione, Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, regista del progetto, ha poi illustrato come l’azione delle Academy sia tesa a creare un legame concreto tra il sistema educativo e quello delle imprese, progettando e realizzando “percorsi formativi condivisi, con un ruolo attivo delle imprese, che non demandano integralmente a terzi la realizzazione dei percorsi formativi, ma ‘investono’ mettendo a disposizione le proprie tecnologie”.

Infine, Fabrizio Berta, Direttore dell’area Programmazione e Innovazione dell’Offerta Formativa dell’Associazione Cnos-fap Regione Piemonte ha dichiarato: “La consegna della targa e delle chiavi dell’Academy della Mobilità sostenibile in Piemonte rappresenta il risultato di un lavoro in cui CNOS-FAP ha investito fin dalla sua ideazione insieme a Istituzioni, Aziende, Agenzie Formative, Territori e rappresentanze datoriali e sindacali. L’Academy in futuro avrà il compito non solo di formare i lavoratori e le lavoratrici del settore, ma anche di supportare le imprese e territori in questo scenario di evoluzione della mobilità verso le nuove forme di alimentazione e diverse modalità di gestione degli spostamenti, verso un mercato in cui l’innovazione e la velocità di cambiamento diventano i fattori di successo. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario che tutti si mettano a disposizione dell’Academy, con il coraggio di fare rete, condividere i successi ma anche le fatiche per trovare soluzioni innovative. Questo preserverà la tradizione della filiera produttiva della mobilità che soprattutto in Piemonte esiste ed è concreta, è riconosciuta in tutto il mondo, coinvolge moltissime persone ed è presente in tutto il territorio regionale”.