A Torino nasce il Campus universitario diffuso

2300 posti studio in 18 spazi della città distribuiti in tutte le Circoscrizioni: è il progetto Campus Diffuso, unico in Italia, finalizzato a promuovere in città opportunità di studio e di servizi caratterizzati da spazialità diffusa.

Un progetto che si ispira al modello anglosassone di campus universitario, dove spazi didatticie quelli per il tempo libero sono integrati e spesso compresi in unico ambito, ma con le peculiarità urbanistiche italiane, in cui i poli di studio e le sue sedi sono moltiplicate in città.

Molti nuovi spazi dedicati a studenti e studentesse verranno aperti nelle prossime settimane grazie a questa intesa tra Città, Edisu Piemonte e gli Atenei della città. La contribuzione generale prevista per i primi 12 mesi di attività, che creano più di 2300 posti studio, distribuiti in 18 spazi della Città coprendo le 8 circoscrizioni, è di 188.000,00 €, sforzo economico eccezionale sostenuto da Edisu Piemonte, Università, Politecnico e Città di Torino.

I 2300 posti, divisi tra posti interni, tensostrutture riscaldate e posti esterni, rispettano tutte le normative Covid, l’impatto del progetto è quindi ben più grande se si pensa al futuro e al ritorno alla normalità. Gli spazi apriranno dotati di postazioni con wi-fi gratuito e prese corrente, alcuni degli spazi sono dotati di punti ristoro accessibili nel rispetto delle normative vigenti.

Un nuovo logo, realizzato dall’agenzia Blacksheep per Edisu Piemonte, renderà riconoscibili i luoghi identificati dal progetto Campus Diffuso.

La Città nel 2020 si è impegnata ad avviare una grande mappatura dei luoghi già in convenzione. La selezione che ha portato alla scelta dei 18 spazi coinvolti da subito in questo progetto è avvenuta grazie ad un lavoro fatto da Edisu Piemonte, Università degli Studi e Politecnico di Torino sui flussi, le esigenze e la distribuzione territoriale delle sedi universitarie, a seguire i luoghi sono stati scelti e approvati dalle rappresentanze studentesche che siedono nei luoghi decisionali degli Atenei. Un grande lavoro, condiviso e partecipato ha portato all’avvio di un progetto di innovazione unico in Italia.

Marco Alessandro Giusta, assessore alle politiche universitarie e ai giovani dichiara: “Sono stati due anni di lavoro intenso, condiviso con gli Atenei della città, Edisu Piemonte e partecipato con le realtà di territorio. Una grande dimostrazione che Torino Città Universitaria è una realtà e per farla crescere occorre costruire una rete di servizi adeguati, ad iniziare dagli spazi dove studiare e dove creare sinergie e contaminazioni. Credere in una città a misura di giovani significa creare luoghi, spazi e servizi per lo studio, per l’aggregazione e per il lavoro al fine di far restare e crescere nuove generazioni. Un grande ringraziamento quindi agli enti che hanno creduto, sostenuto e condiviso questo progetto e agli spazi che si sono resi disponibili”.

Alessandro Sciretti, presidente Edisu Piemonte, dichiara: “Con Campus Diffuso la città si scopre universitaria e gli universitari scoprono la città. La collaborazione fattiva tra istituzioni non solo incrementerà i luoghi disponibili dedicati allo studio, rispondendo ad una crescente domanda da parte della popolazione studentesca, ma porta l’università e tutto il suo mondo all’interno di quartieri e spazi per lei nuovi, popolando così di studentesse e studenti tutta Torino. Una osmosi importante che rivitalizzerà di sicuro aree periferiche della città. Si tratta quindi di un altro passo verso una maggior identificazione di Torino come vera e propria città universitaria, che contribuirà a rendere il nostro territorio sempre più attrattivo, nell’ottica del costante sviluppo dei nostri atenei”

Lista degli spazi CAMPUS UNIVERSITARIO DIFFUSO

1 Via Cumiana – Patto di Collaborazione dei Beni Comuni

2 Centro Interculturale – Patto di Collaborazione dei Beni Comuni

3 Polo 365 – Centro Protagonismo Giovanile

4 Cap 10100 – Centro Protagonismo Giovanile

5 Torino Youth Centre – Centro Protagonismo Giovanile

6 CPG Torino – Centro Protagonismo Giovanile

7 Imbarchino – Centro Protagonismo Giovanile

8 Alkadia – Centro Protagonismo Giovanile

9 El Barrio – Centro Protagonismo Giovanile

10 Barrito – Casa del Quartiere

11 Cascina Roccafranca – Casa del Quartiere

12 Spazio 211 – Polo Socio-culturale

13 Aris – Patto di Collaborazione dei Beni Comuni

14 BUNKER – Polo Socio-culturale

15 Associazione Magazzino sul Po – Circolo ARCI

16 L’Arteficio APS – Circolo ARCI

17 Circolo La Cadrega – Circolo ARCI

18 Anatra Zoppa/Banfo – Circolo ARCI

Da oggi tutte le informazioni sulle date di apertura degli spazi e la mappatura completa saranno sul sito di Study in Torino.

Le informazioni verranno aggiornate in maniera continuativa, a seguito dell’apertura dei singoli spazi, con orari, contatti ed eventuali modalità di prenotazione verranno diffuse attraverso il sito www.studyintorino.it