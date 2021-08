A Torino la Quinta Festa comunista. Rizzo presenta due liste elettorali

Primo giorno di festa oggi a Torino per il Partito Comunista Piemonte. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà e la pandemia, per la V edizione consecutiva, presso il Circolo La Tampa, in via Tommaso Villa 54 a Torino, si terrà la Festa Regionale del PC Piemonte.

Per il Partito sarà un momento importante per lanciare la campagna elettorale di Torino e la candidatura di Giusi Greta Di Cristina a Sindaco, oltre che un momento per approfondire le questioni politiche di attualità regionali e nazionali.

“Siamo orgogliosi di poter organizzare per il quinto anno consecutivo la Festa del PC Piemonte – afferma il Segretario Regionale Matteo Mereu – in un momento politico che vede la nostra organizzazione impegnata da mesi sul fronte elettorale. Uno sforzo importante di dirigenti e militanti concentrato su sette giorni ricchi di dibattiti legati alle questioni torinesi e nazionali, dalla scuola alla cultura, dal lavoro alle politiche internazionali. Il momento centrale della Festa sarà venerdì 3 settembre alle 18.30, dove il Segretario Generale Marco Rizzo presenterà le due liste elettorali con Giusi Greta Di Cristina, Candidata Sindaco a Torino”.