A Off Topic QUEEN OF SABA live con il loro ultimo album “Medusa”

Un nuovo freschissimo live -prodotto da The Goodness Factory -arriva a OFF TOPIC come unica data a Torino e Piemonte dalle ore 21:30 di venerdì 15 dicembre insieme al duo elettronico più atteso del momento: i QUEEN OF SABA al CUBO con il loro ultimo album Medusa.

Alieni in un mondo che spinge al binarismo, i Queen of Saba si presentano con colorata irruenza per smantellare i dogmi di genere ed esplorare le infinite sfumature della musica. Duo elettronico con un’anima analogica composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, si cibano di influenze Neo-Soul, alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica. Debuttano dal vivo nell’aprile 2019. Dopo la pubblicazione di cinque singoli in inglese, a giugno 2021 pubblicano Fatamorgana, album di nove tracce in italiano, e a marzo 2022 il singolo “Pesca Noche” in collaborazione con Ganoona, artista milanese. Il duo si inserisce nel contesto indipendente veneziano de La Colletta Dischi, neonata etichetta di cui sono co-fondatori.

L’ultimo album Medusa arriva a distanza di più di due anni da Fatamorgana, l’album di esordio dei Queen of Saba: è una nuova avventura musicale all’insegna dell’evoluzione, ma sempre con lo stesso chiaro principio: quello per cui i limiti sono fatti per essere superati. «Medusa è una menade danzante che ci invita in un mondo fuori dal binario, dove si celebra la trans joy e la salute mentale non è un argomento tabù – spiegano i Queen of Saba –. Un mondo verde acido e rosa shocking, affastellato di figure scontornate, vegetazione prepotente e atti contro natura. Medusa è il mostruoso che da dentro di noi scalpita e sibila e cerca di tracciare una strada mai percorsa prima».

Ingresso a biglietto. Acquista il ticket in cassa la sera dell’evento, oppure on line qui: https://link.dice.fm/te64c1cfe5de?dice_id=1826860

OFF TOPIC – Hub culturale, Via Giorgio Pallavicino 35

Ideare, valorizzare, educare, diffondere e connettere: questi i principi su cui si fonda OFF TOPIC, l’hub culturale della città di Torino, progetto del Torino Youth Centre, riconosciuto dal Comune di Torino come Centro di Protagonismo Giovanile il cui direttivo è formato da Goodness APS, Klug APS, Cerchio di Gesso.

Il Torino Youth Centre è l’associazione di secondo livello che attraverso una progettualità di rete, coordina il funzionamento, le attività e gli spazi di Via Pallavicino 35, rendendo OFF TOPIC hub culturale e sede di attività formative (corsi, workshop, conferenze) e co-working, residenze artistiche, musica live, teatro, proiezioni, reading e eventi off di rassegne cittadine, attività sociali e di promozione del territorio.