6 escursioni sulla neve da fare vicino a Torino

Esplorare i dintorni di Torino in inverno è un’esperienza senza pari, soprattutto per coloro che amano camminare lentamente sulla neve e godersi il paesaggio mozzafiato. Con i numerosi percorsi adatti ai camminatori novizi, il Piemonte è il destino ideale per una passeggiata invernale rilassante.

Camminare all’aria aperta con il freddo dell’inverno contribuisce a rendere l’esperienza ancora più piacevole, grazie alla possibilità di ristorarsi in rifugi caratteristici e assaporare i prelibati piatti tipici della montagna.

Le Alpi, meravigliose e maestose, circondano la città di Torino e offrono una moltitudine di percorsi ideali per il trekking in qualsiasi stagione, ma in inverno il panorama si trasforma in uno spettacolo unico, magico e incredibilmente suggestivo.

Sfuggite al caos cittadino e godete della pace della natura, concedendovi una fantastica giornata sulla neve. Troverete la serenità e il contatto con la natura che avete sempre cercato. In ogni caso, non dimenticate l’abbigliamento adatto e le ciaspole, per camminare senza problemi sulla neve immacolata!

Escursioni sulla neve vicino a Torino: ecco le più belle

Il Piemonte rappresenta una destinazione perfetta per le attività all’aperto durante l’inverno, grazie anche al comprensorio Vialattea. E oltre ad ospitare bellissime escursioni nella neve nei pressi di Torino, Vialattea è ideale anche per sciare in Piemonte. I costi dello skipass sono modulati su diverse formule e qui c’è davvero tanto da fare: dalla pratica dello sci allo snowboard, dallo slittino alle ciaspolate e persino semplici passeggiate, gli escursionisti hanno molte opzioni per trascorrere una giornata in montagna. E di certo camminare sulla neve fresca in alta montagna, rappresenta un’esperienza che vi lascerà senza parole e che non potete proprio perdere.

Il trekking invernale offre numerose opportunità sia per i principianti che per gli esperti sulle pendici delle Alpi Graie, nella Val di Susa, sul Monte Monviso o tra le Alpi Marittime. Partendo da Torino, potrete raggiungere la maggior parte degli itinerari in sole due ore. Inoltre, se volete trascorrere un intero weekend immersi nella natura incontaminata, ci sono molti bellissimi sentieri che portano ai pittoreschi laghetti di montagna e ai rifugi alpini disseminati nei meravigliosi parchi naturali del Piemonte. Dunque vediamo insieme i 6 itinerari più belli che potete provare, anche se non siete escursionisti esperti.