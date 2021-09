Via Cecchi: minaccia con un coltello operatrice dell’asilo

Le ha puntato un coltello addosso minacciandola fino a quando l’arrivo della polizia ha fermato l’uomo, un clochard della zona. E’ accaduto in via Cecchi, e all’interno di una scuola dell’infanzia, la Marc Chagall, che proprio oggi aveva riaperto per il primo giorno di scuola dei bambini.

L’operatrice aggredita si trovava nel cortile della scuola dove il senzatetto, noto in zona, si stava aggirando. L’uomo ha dato in escandescenza e ha minacciato la donna. Immediato l’allarme e l’intervento della polizia cha ha arrestato il clochard per resistenza.